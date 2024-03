Decaro e la sorella del boss? Emiliano non ricorda bene Godetevi lo spettacolo | esplode la sinistra

(Di domenica 24 marzo 2024) Clamoroso, evidente imbarazzo nel centro. Il sindaco di Bari Antonioha dovuto smentire le parole del governatore della Puglia Micheleche aveva parlato di una loro visita a casa delladi unlocale. Una rivelazione, quella del presidente di regione, che sulla carta doveva liberare da ogni ombra di infiltrazioni mafiose il primo cittadino Pd nonché presidente dell'Anci, ma che al contrario perlomeno dal punto di vista dell'immagine ha aggravato la situazione. "Su queste cose bisogna essere assolutamente precisi - spiega-. Innanzitutto ère il contesto. C'era un magistrato antimafia appena eletto sindaco in un quartiere, come quello di Bari Vecchia, abituato da sempre al parcheggio selvaggio ...

