De Vrij a forte rischio per Inter-Empoli! Due soluzioni | una preferita ? TS

(Di domenica 24 marzo 2024) Destano preoccupazioni le condizioni di Stefan de, dopo il guai rimediato in Nazionale. Inzaghi studiaper. DUE? Si ferma Stefan Decon l’Olanda e, come successo con Yann Sommer ieri, l’sarà attenta a valutare la situazione del difensore olandese. Lo staff medico dei nerazzurri, prima di elargire una diagnosi definitiva, non vuole lasciar nulla al caso, anche perché in caso di problemi muscolari la situazione può essere più chiara dopo un paio di giorni. Per l’ex Lazio le cose non sembrano semplici, Derischia seriamente di saltare la gara contro l’alla ripresa del campionato. Con la possibile assenza di Francesco Acerbi, ecco che Inzaghi lavora per trovare la soluzione ...