Danilo Nannini e Giovanna Cellesi | chi erano i genitori di Gianna Nannini | “Papà non voleva che diventassi cantante”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024)sono stati idi. La rocker ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi con i suoi, in particolare con il padreche all’inizio nonche la figlia diventasse una. A raccontarlo in diverse occasioni è stata proprio la rocker che, in una recente intervista rilasciata al corrierefiorentino.it, ci è tornata su dicendo: “mio padre noncantassi e non veniva neppure ai concerti”. Alla fine dinanzi al grande successo di critica e pubblico qualcosa è cambiato, anche se laha raccontato: “è venuto soltanto quello alla Fortezza di Siena nell’estate del 1984, era il tour dell’album ...