Dalle città ucraine ai porti russi | ecco come prosegue la guerra

(Di domenica 24 marzo 2024) L’attentato terroristico che ha colpito laa, il cui bilancio continua a salire con il passare delle ore, non ha fermato lain Ucraina. Durante la scorsa notte Mosca ha lanciato un attacco massiccio con missili e droni, diretti sia contro la capitale Kyiv che contro la regione di Lviv nell’Ucraina occidentale. In quello che è il terzo grande attacco missilistico russo registrato negli ultimi quattro giorni, le forze armate russe hanno lanciato cinquantasette vettori, tra missili e loitering munitions. La difesa ucraina ha riportato di aver distrutto diciotto missili e venticinque droni kamikaze. “Per la terza mattina all’alba di questa settimana, tutta l’Ucraina è sotto allerta aerea ed è stato consigliato di cercare riparo. Laa continua a lanciare indiscriminatamente droni e missili senza alcun riguardo per milioni ...