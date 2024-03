Dalla Germania | Davies | ultimatum del Bayern Monaco Il Real Madrid osserva

Per la Francia di Pavard e Thuram , tutti e due titolari, sconfitta in amichevole contro la Germania a Lione. La nazionale transalpina perde 0-2, con un gol da record (o quasi). PRECOCITÀ – Neanche ... (inter-news)

Il razzismo fa sempre più notizia all’estero che in Italia . Il caso Acerbi-Juan Jesus non fa eccezione. Se ne occupa anche il quotidiano tedesco Süddeutsche che denuncia il sistema calcistico ... (ilnapolista)

Daniel Weishaupl, ingegnere meccanico, con una grande passione per le auto è di Stoccarda in Germania. "Mi piace lavorare per quest’azienda perché a differenza del passato non lavoro per una sola ... (ilrestodelcarlino)