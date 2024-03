Dal Food al Fashion | sempre meno attrattive le operazioni di acquisizione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 24 marzo 2024) Gli ultimi due anni sono stati estremamente complessi per ledi M&A nel Consumer Markets, che hanno registrato un calo, a volumi dicompletate, rispetto al picco del 2021, del 17% a livello globale e del 4% in Italia. A valore, il declino è ancora più significativo (-48% a livello globale e -51% in Italia) per la significativa riduzione delledi grande dimensione e di quelle sponsorizzate dai fondi e finanziate a leva, rispetto a quelle di middle market promosse da operatori industriali. Lo rivela lo studio PwC Global & Italian M&A Trends in Consumer Markets. M&A trends nel 2023 Nel 2023, il mercato italiano dell’M%A ha chiuso con un calo del 4,4% in termini dicompletate in ambito Consumer, con un calo del 14% nel comparto& ...