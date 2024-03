Dal campo L’attacco è al completo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Si è svolto ieri mattina alle ore 10 l’ultimo allenamento settimanale dell’Empoli. Davide Nicola continua a lavorare suldi Petroio insieme a Luperto e compagni in vista della ripresa del campionato in cui gli azzurri affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Ovviamente alla seduta assenti tutti quei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ismajli e Grassi devono ancora recuperare dagli infortuni e con molte probabilità toneranno ina partire dalla prossima settimana. Stagione invece finita per Ebuehi al seguito del brutto infortunio rimediato in occasione della gara contro il Bologna. Chi invece sta meglio è Caputo, il bomber azzurro in queste settimane di sosta avrà l’opportunità di rimettersi in forma e giocarsi una maglia da titolare contro i nerazzurri. Un reparto, quello relativo al, che adesso ...