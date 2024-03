Dal 17 al 19 maggio il Formula 1 MSC Cruises Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024

Riomaggiore (La Spezia), 24 marzo 2024 – Un indice di pressione turistica sul territorio pari al 72%, esercitato per lo più da turisti ’mordi e fuggi’ che affollano solo per un’ora i caruggi per poi ... (lanazione)

Paolo Fox, oroscopo di aprile 2024: le nuove previsioni per amore e lavoro - Oroscopo del mese prossimo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Si sta avvicinando la fine del mese di marzo quindi la domanda sorge spontanea: cosa ...lanostratv

Never surrender, mostra su Churchill a Montemaggiore al Metauro - Inaugurata oggi la mostra di Mario Vespasiani dal titolo "Mr. Mario Vespasiani - Never surrender - Sir Winston Churchill" presso il Museo Churchill di Montemaggiore al Metauro (Pesaro-Urbino). (ANSA) ...ansa

Gli 007 morti nel naufragio sul Lago maggiore non erano in gita, la conferma dei servizi: “Delicata missione con agenti israeliani” - Non era una gita tra ex colleghi. E neanche una festa tra vecchi amici che avevano lavorato insieme in passato. L’incidente accaduto sul Lago maggiore il 28 maggio del 2023 era un’operazione dei servi ...ilfattoquotidiano