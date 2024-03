Da piazza Saffi al Servadei ‘Coppi e Bartali’ a segno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Alza l’indice della mano destra al cielo, il belga Jenno Berckmoes. Taglia per primo il traguardo del ‘Glauco’ e si aggiudica la quinta e ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Forlì-Forlì, approdata nel velodromo cittadino dopo aver attraversato più volte le colline circostanti, in un percorso nervoso e selettivo che alla fine ha raggruppato solo i migliori al traguardo forlivese. Festeggia, dunque, il portacolori della Lotto Dstny (formazione che si aggiudica anche la classifica per team), che brucia sulla linea d’arrivo il britannico Lukas Nerurkar e gli italiani Davide De Pretto, Giovanni Carboni, Gianluca Brambilla e Alessandro Pinarella. Decimo Diego Ulissi che fallisce, dunque, l’assalto alla maglia gialla targata Sidermec e alla classifica generale: vince la Coppi e Bartali l’olandese Koen Bouwman della Team Visma Lease a ...