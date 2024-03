Da noi a ruota libera | ospiti puntata 24 marzo 2024 | Francesco Gabbani | Paolo Fox | Enzo Decaro e Jacopo Amberti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 24 marzo 2024) Oggi, domenica 24, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventiquattresimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiquattresima, Francesca Fialdini ospita, cantautore e polistrumentista, autore di successi come “Occidentali’s Karma”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017, e “Viceversa”, presto protagonista di un tour nelle isole italiane e prossimamente in concerto al Forum di Milano. In studio anche l’astrologoFox che svelerà l’oroscopo di primavera, raccontando cosa le stelle riservano ai vari segni zodiacali per la nuova ...