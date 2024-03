Da Cordusio alle strade di Nolo I rapinatori della Shammah e la notte da predoni seriali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Il colpo in via Bocchetto poco dopo le 23. La fuga con la collana da 1.500 euro strappata alla regista Andrée Ruth. E il nuovo raid cinque ore dopo a, con arresto in flagranza. La serata dadi Amin E. e Bader Z., entrambi marocchini di 20 anni, è ricostruita nell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Alessandra Di Fazio su richiesta del pm Antonio Cristillo, che ieri mattina ha portato a San Vittore i due giovani nordafricani per la rapina subìta dalla fondatrice del Franco Parenti meno di due mesi fa in pieno centro. Ecco la ricostruzione. Sera del 31 gennaio scorso,sta percorrendo via Santa Marta: dietro di lei ci sono due turisti americani e una donna, che la superano quando lei si ferma ad ammirare l’ingresso di un albergo, "ttirata dalla sua ...