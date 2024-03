Da Allevi a Cateno De Luca Merlini correrà in Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) La consigliera comunale del gruppo misto Désirée Chiarasi candida alla prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione del nord-ovest nella lista Libertà, guidata daDe. La monzese è stata eletta mercoledì segretaria federale della lista Civici in movimento (il cui presidente è Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice), un coordinamento politico di aggregazioni civiche territoriali, che si è presentato giovedì alla Camera a Roma, comunicando la sua adesione alla lista Libertà, la quale si connota per una posizione politica autonomista e critica nei confronti dell’attuale indirizzo politico europeo. Una svolta compiutamente civica dunque per, che solo un mese fa ha preso la scelta di lasciare la lista Noi con Dario– con cui fu eletta assessora ...