Curling | Mondiali femminili 2024 | Italia sconfitta 6-3 e chiude al quarto posto | bronzo alla Corea del Sud

(Di domenica 24 marzo 2024) Non arriva la medaglia iridata per l’, che aidiin Nuova Scozia si ferma al. Fatale laper 6-3 contro ladel Sud nella finale per il terzo. Il quartetto azzurro, formato da Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto come riserva), si è infatti arreso a Eunji Gim, Minji Kim, Suji Kim e Yeeun Seol, che salgono così sul terzo gradino del podio. Gara caratterizzata da diverse sbavature commesse da entrambe le compagini, che hanno prolungato l’equilibrio fino al decimo end. Qui, col punteggio sul 3-3, è risultata decisiva la doppia bocciata di Gim, che ha regalato tre punti...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Corea del Sud, finale per il bronzo degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, l’appuntamento è alla prossima settimana con il Mondiale maschile. Buona serata! 17.59: quarto posto ... (oasport)

Svanisce all'ultimo tiro una storica medaglia per l'ItalCurling: bronzo alla Corea, ma che grande Mondiale azzurro - A Sydney, la finale per salire sul podio dei campionati del mondo femminili di Curling premia il team guidato da Gim, che regola Constantini & Co. per 6-3. Stasera ...neveitalia

Curling, l’Italia manca l’assalto al bronzo: Constantini e compagne quarte ai Mondiali, Corea del Sud sul podio - L'Italia non è riuscita nell'impresa di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2024 di Curling femminile, che si concludono oggi sul ghiaccio di Sydney (Canada). La nostra Nazionale è stata sco ...oasport

Mondiali di Curling Femminile, l'Italia cede in semifinale alla Svizzera: ora il match per il bronzo - Entra di diritto nella storia del Curling italiano. Per la prima volta dall’istituzione dei Mondiali femminili, nati nell’ormai lontano 1979, una squadra azzurra ha saputo issarsi fra le migliori quat ...informazione