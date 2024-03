Curling | l’Italia manca l’assalto al bronzo | Constantini e compagne quarte ai Mondiali | Corea del Sud sul podio

(Di domenica 24 marzo 2024)non è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia diai2024 difemminile, che si concludono oggi sul ghiaccio di Sydney (Canada). La nostra Nazionale è stata sconfitta dalladel Sud con il punteggio di 6-3 nella finale per il terzo posto, fallendoa quello che sarebbe stato il primodella storia nella rassegna iridata. Le vice campionesse d’Europa, che nel round robin avevano vinto dieci partite su dodici (tra cui quella con le asiatiche) e che ieri avevano ceduto di misura alla Svizzera in semifinale, hanno fatto partita pari contro le avversarie, capitolando al termine di un incontro particolarmente equilibrato e caratterizzato da poche marcature: 3-3 dopo il nono end, poi le asiatiche hanno preso il largo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01: Stone coreana a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 16.57: L’errore di Gim all’ultimo tiro toglie la seconda stone coreana dalla casa e per Constanini ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Corea del Sud, finale per il bronzo degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33: End annullato , ci si gioca tutto al decimo end con la Corea di mano e le coreane non sono in vena di regali oggi… 17.29: Casa libera da stone, si va ... (oasport)

