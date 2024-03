Curling femminile | l’Italia lotta in semifinale | ma la Svizzera è ancora più forte | sarà finale per il bronzo

(Di domenica 24 marzo 2024) Un’Italia attenta e sempre più convincente cede il passo allaper 3-6 in occasione dellavalida per il Campionato Mondiale 2024 di, rassegna in scena a Sydney (Canada, Nuova Scozia). Le nostre ragazze si sono rese artefici di una partita contratta e scorbutica, risolta soltanto all’ultimo tiro, segnale di una crescita costante. L’inizio del match è molto controllato e, per praticamente metà gara, vive di costanti scambi di favori. A seguito di una prima mano terminata con un nulla di fatto, le svizzere marcano un punto nel secondo end, salvo poi essere raggiunte dalle azzurre nella terza ripresa. Il canovaccio si ripete con la stessa modalità poi nel quarto e nel quinto turno. Il primo scossone arriva nel settimo round quando, a seguito di una sesta mano nulla, la...

