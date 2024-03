Cuciniamo insieme | il polpettone pasquale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) D’accordo, ilè più piatto invernale, è parte di una antica tradizione gastronomica contadina creato per non buttare via nulla. Ma fa festa e per la domenica delle Palme si presta. Ne abbiamo pensato uno rapidissimo con pochi ingredienti. Una volta nelle trattorie non mancava mai e c’era un tacito accordo tra cliente e ostessa: sai che ho recuperato gli avanzi, so che è buono e me lo fai pagare poco. Se ne mangiavano di eccellenti! Ecco che recuperare la prassi del, se non le ricette integralmente, è cosa buona e giusta. Ne abbiamo pensato uno rapidissimo, con pochi ingredienti che come avrebbe detto l’Artusi anche se «non siete nati con la cazzaruola in testa e non siete un cuoco di parata» vi farà fare buona figura! Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia, 400 grammi di macinato di prima qualità di carne di manzo, ...