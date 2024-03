Crolla il muro di un’azienda sulla massicciata ferroviaria I treni su un solo binario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) La buona sorte ha fatto sì che il fatto non sia avvenuto durante la giornata, sulle banchine frequentate dai viaggiatori. Allora il bilancio avrebbe potuto essere molto diverso. Invece tutto è accaduto di notte, per la precisione la notte di venerdì: èto unnel tratto compreso tra le stazioni di Castellanza e di Rescaldina. Le cause al momento non sono note, mentre la sola certezza è quella che più rassicura: l’incidente, per fortuna, non ha causato danni alle persone oppure a mezzi. A schiantarsi al suolo è stato ilperimetrale diche confina con la lineaMalpensa Milano. L’incidente è accaduto in via Pagani, tra Legnano e Castellanza, e sul posto sono intervenuti i vigili del ...