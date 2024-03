Crimea | missili Storm Shadow su Sebastopoli Esplosioni in centro città – Il video

(Di domenica 24 marzo 2024) La Russia ha affermato in serata di aver respinto un attacco di dieciucraini contro ladiin, penisola annessa nel 2014 da Mosca, i cui detriti hanno ferito un bambino. Il governatore Mikhail Razvozhayev su Telegram ha affermato che «diversi obiettivi aerei sono stati abbattuti». E ha parlato dopo che in rete circolano diversiche dimostrano il contrario, ovverocausati danel pienodella. Sembra sia stato colpito il “di informazione e calcolo della flotta russa del Mar Nero“. Sui canali Telegram locali il ponte Kerch – che collega la penisola alla Russia – sarebbe stato chiuso al traffico. Uno degli obiettivi colpiti ...

