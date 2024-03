Cosa significa l’ipotesi scissionista di Matteo Salvini Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 24 marzo 2024) Mai si era vista, nella storia repubblicana, una convention internazionale organizzata a Roma da un vicepresidente del Consiglio volta a delegittimare le scelte strategiche del presidente del Consiglio in carica. È accaduto ieri con l’assise sovranista organizzata da. Ha detto la leader del Front National francese, Marine Le Pen: “La vera domanda non è per gli italiani ma per la presidente del Consiglio. L’ho conosciuta in tempi passati. Madame premier ministre, voi sosterrete o meno un secondo mandato di Ursula von der Leyen? Io credo di sì e così contribuirete ad aggravare le politiche di cui tanto soffrono i popoli d’Europa. Il solo candidato che si opporrà a von der Leyen è”. Ha ribadito il capo portoghese di Chega, André Ventura: “I giornalisti mi hanno chiesto se sosterremo Giorgia ...