Cosa è successo tra Bagnaia e Marquez | chi ha torto e chi ha ragione nell’incidente

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Gran Premio del Portogallo 2024 è stato caratterizzato da diversi episodi eclatanti, ma il più rilevante anche in ottica Mondiale è senz’altro quello dell‘incidente tra Francescoe Marc. A tre giri dalla fine i due pluricampioni iridati della MotoGP sono caduti in seguito ad un contatto mentre stavano battagliando per la quinta posizione (che sarebbe diventata quarta successivamente con il ritiro di Maverick Viñales per problemi tecnici), restando dunque fuori dalla zona punti. Un crash abbastanza anomalo che, dopo l’investigazione dello stewards panel, è stato ritenuto un incidente di gara senza penalità da comminare per il prossimo round in calendario (Austin dal 12 al 14 aprile). Nessun colpevole dunque, anche se nella dinamica forse c’è chi ha maggiori responsabilità rispetto all’altro pur in un duello fino a quel momento duro ma ...