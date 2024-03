Corri alla Romola | foto e classifica della 36esima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) San Casciano (Firenze), 24 marzo 2024 – La 36ªha regalato emozioni e sfide a oltre 500 partecipanti, confermandosi come un appuntamento imperdibile nel panorama podistico fiorentino. Organizzata dal GS Podistica Valdipesa e guidata dal determinato Agostino Scortichini, conosciuto come il "Veterano d'acciaio", la corsa ha proposto un affascinante percorso di 14,5 km immerso nel verde dei boschi del Comune di San Casciano Val di Pesa. QUI LALe strade prevalentemente bianche hanno condotto i podisti attraverso un susseguirsi di saliscendi, una sfida che ha visto protagonisti sia atleti competitivi che appassionati camminatori. Non mancavano le difficoltà, ma l'atmosfera di sfida e la bellezza dei panorami hanno reso ogni sforzo ...