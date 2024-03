Coppa del Mondo di Spada | l’Italia Femminile fa uno splendido oro a squadre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 24 marzo 2024) Nanchino, 24 marzo 2024 – È tutto d’oro il weekend cinese delle spadiste azzurre.del CT Dario Chiadò trionfa anche nella prova ache ha chiuso la tappa dideldia Nanchino. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi ha conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale proprio la Cina padrona di casa al termine di una gara esaltante, perfetta, che dà continuità al successo conquistato nell’ultimo appuntamento di un mese fa a Barcellona. Il team delle spadiste italiane, che saliva in pedana già aritmeticamente qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha approcciato la competizione con determinazione e voglia d’arrivare sino in fondo, rendendosi protagonista di un percorso ...