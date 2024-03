Controlli senza fine Nei boschi della droga non si allenta la morsa su pusher e clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Percorrendo via per Casorezzo, da qualche settimana si incrociano spesso pattuglie dei carabinieri che perlustrano le zone attorno all’area delle Cave, a ridosso del concon Busto Garolfo. Dal 14 febbraio, quando una trentina di agenti delle stazioni di Busto, Nerviano , Parabiago e Cuggiono, supportati dal Nucleo operativo carabinieri del Terzo reggimento Lombardia, avevano stretto nelladeiantitutta l’area del Parco del Roccolo tra Furato e Casorezzo, portando all’identificazione di 35 persone, la pressione di forze dell’ordine e amministrazioni locali non si attenua. Da due settimane la strada che porta alle Cave è interdetta al traffico per ordine del sindaco Susanna Biondi (nella foto sotto) e già si studiano analoghi provvedimenti per le altre strade interessate dalla ...