Contro l’immobilismo economico l’Italia punti alla cultura Scrive Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 24 marzo 2024) In questi giorni sta facendo molto discutere la notizia che le stime dell’economia russa, nonostante le sanzioni europee, non solo cresce, ma cresce anche molto di più di Usa e area Euro. Il World Economic Forum ha infatti stimato per il 2023 una crescita al 3% per la Russia,il 2,5% per gli Stati Uniti e lo 0,5% per l’Unione Europea, inclusa la Germania, con il suo -0.3%. La fotografia scattata presenta anche un dettaglio sulla nostra economia, che viene condannata ad un sostanziale immobilismo. Si tratta di un dato aggregato, ma che riflette l’esigenza di un rinnovamento che, da troppo tempo, viene rimandato da legislatura a legislatura. Ci sono stati importanti miglioramenti negli ultimi anni, va detto. Miglioramenti in termini di semplificazione burocratica legata all’apertura di nuove imprese; avanzamenti in termini di digitalizzazione di alcuni processi ...