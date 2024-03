Confcommercio Udine | Sui parcheggi scelte contro la città

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 24 marzo 2024) «Con il Comune ci siamo confrontati in maniera positiva sul tema della Ztl per quel che riguarda l’incremento dei posti riservati al carico e scarico. Del resto, eravamo già concordi sull’impostazione del regolamento firmato dalla precedente amministrazione. Ma, nel quadro complessivo della viabilità cittadina, non possiamo nascondere la forte preoccupazione su più fronti aperti, a partire da quello dei». Giuseppe Pavan, presidente mandamentale di, interviene sulla questione «non risolta» delle aree di sosta. «Non c’è dubbio che ridurre il numero deia raso sia una scelta contraria agli interessi di unache, per quel che riguarda la possibilità di sosta in struttura, è già carente – spiega Pavan –. L’amministrazione comunale ci ha presentato uno studio ...