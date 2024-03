Concorso del Ministero degli Esteri per 50 posti come funzionari diplomatici | i requisiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilha indetto unper assumere 50 persone a tempo indeterminato nel ruolo di Segretario di legazione in prova. I vincitori delsono nominati per prestare servizio per 9 mesi di prova per permettere la verifica delle caratteristiche necessarie per la conferma nel ruolo. Durante questo periodo vengono assegnati a due uffici ministeriali dunque a un’ambasciata o a un consolato italiano nel mondo e contemporaneamente seguono un corso di formazione. Il segretario di legazione è il primo grado della carriera diplomatica in Italia. Questa figura lavora all’interno delle ambasciate e dei consolati di uno Stato all’estero. È uno che assiste l’ambasciatore o il console nei compiti quotidiani, contribuendo alla gestione delle relazioni bilaterali ...