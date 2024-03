Con le nazionali Cacace in campo per 90’ Fazzini entra nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Aspettando il loro rientro in azzurro gli empolesi impegnati in nazionale si fanno valere. Marin ha giocato 75’ con la sua Romania nel pareggio per 1-1 contro l’Irlanda del Nord. Walukiewicz e Bereszynski sono rimasti in panchina con la loro Polonia durante la vittoria per 5-1 contro l’Estonia. Jacopoè sceso inper 4’ con l’Italia U21 nella vittoria per 2-0 contro la Lettonia. Tutti e tre titolari invece(con fascia da capitano), Goglichidze e Shpendi, che hanno giocato rispettivamente 90, 86 e 79 minuti con le proprie