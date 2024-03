Con il premierato più sovranità al popolo Casellati | Nessuno sbilanciamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) La riforma delè essenziale per garantire «credibilità all'Italia» e «non tocca le prerogative del presidente della Repubblica». Il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti, spiega a Il Tempo perché il nostro Paese abbia bisogno di percorrere con serietà questa strada, ma tocca anche altri importanti temi di attualità di questi giorni, dallo scandalo dei dossier che l'ha riguardata in prima persona e la necessità di individuare i candidati alle elezioni in Basilicata dove si è registrata una convergenza di parte delle opposizioni sul candidato di centrodestra.Ministro, in commissione Affari costituzionali del Senato sono ripartiti i lavori sul ddl che porta il suo nome. Il presidente della commissione Balboni ha detto che l'arrivo in Aula dipende dalle opposizioni, in caso di ostruzionismo ...