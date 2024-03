Commisso si tiene la Fiorentina: 'Il mio legame è più forte che mai'. Ecco chi sostituirà Joe Barone - In una nota rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, il patron viola, Rocco Commisso ha confermato al 100% il proprio impegno nella società smentendo tutte.calciomercato

ROMA, Modesto in pole come nuovo ds. Sullo sfondo Burdisso, legato a De Rossi - Tuttosport prende in consegna il tema che riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo in casa Roma, dopo l'addio recente con Tiago Pinto. La società giallorossa è ...firenzeviola

Rocco Commisso saluta la Fiorentina con un discorso emozionante: "Vado a salutare Joe" - A cura di Ada Cotugno 2 Sono stati giorni molto difficili per Rocco Commisso e tutta la Fiorentina: il 19 marzo si è spento Joe Barone, il direttore generale della squadra molto legato al presidente e ...informazione