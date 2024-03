“Come un granello di sabbia Giuseppe Gulotta | storia di un innocente” al Pacta Salone

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 24 marzo 2024) MILANO – Ventidue anni in carcere da, sono raccontati in “undidi un” da Salvatore Arena, una produzione Mana Chuma Teatro, dal 26 al 28 marzo aldi Milano all’interno della rassegna DonneTeatroDiritti: in una prima milanese ladi, giovane muratore di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Il relitto di via Poma” in scena a Milano Paola Quattrini è “Ecuba” a teatro Rtl 102.5 è la radio ufficiale di Panariello VS Masini “Lo strano incontro” a teatro “Chicago – il Musical” in scena a teatro con Stefania ...