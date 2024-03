Come Apple ha inventato la dad tv di classe e di successo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 24 marzo 2024) Sulle prime, Masters of the Air, la miniserie in cui tutti i piloti della Seconda Guerra Mondiale vestono dei giubbotti di montone che compreresti al volo, sembrava qualcosa di già visto. Sì, ci sono un bel numero di stelle under 35 di tendenza (Austin Butler, Callum Turner e Barry Keoghan), solo che per il resto è abbastanza chiaro che è un "Band of Brothers con gli aerei", ovvero il terzo capitolo nell'universo esteso della Seconda Guerra Mondiale raccontato da Steven Spielberg e Tom Hanks, iniziato con Brothers nel 2001 e proseguito con The Pacific ("Band of Brothers con le barche") nel 2010. Le prime due stagioni sono state prodotte da HBO, mentre Masters of the Air è un prodotto sviluppato da e perTv+. Stando all'Hollywood Reporter, il suo prezzo di produzione attestato sui 250 milioni di dollari ha indotto la HBO a passare la mano nel 2019. A quel punto, ...