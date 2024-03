Colpaccio Milan | raggiunto l’accordo con il Real |  i dettagli

(Di domenica 24 marzo 2024) Trovata l’intesa tra ile ilMadrid per l’acquisto del giocatore. Nei prossimi giorni dovrebbe già arrivare la fumata bianca. Ilcontinua a lavorare per programmare le prossime stagioni. I Rossoneri hanno dimostrato nel corso degli anni di tener sempre a cuore il futuro ed è per questo motivo che i profili che più piacciono alla società sono quelli giovani, con ampi margini di miglioramento. Sono tanti i talenti arrivati aello da perfetti sconosciuti e che mese dopo mese hanno dimostrato di poter essere i migliori al mondo nel loro ruolo. Gli esempi di Rafa Leao e Theo Hernandez sono solo i più lampanti, ma la lista sarebbe lunghissima. Altrettanta importanza viene anche data al settore giovanile, con la Primavera che quest’anno sta ottenendo grandi risultati, soprattutto in Youth League. Proprio ...

Milan e Atalanta si sfidano nel big match della 26^ giornata di Serie A, in un incrocio dall’esito più che mai incerto. Secondo... (calciomercato)

Sono incominciati i playoff scudetto della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Pirotecnica gara-1 dei quarti di finale, con incontri molto equilibrati e sorprese che non ... (oasport)

Doveva essere un Mathieu van der Poel contro Tadej Pogacar, ma si è ribaltata la situazione, come spesso accade alla Milano-Sanremo . La Classicissima di Primavera si è conclusa con una volata ... (oasport)

Milan: chi è Gyokeres, lo svedese che Ibrahimovic vede come suo erede in rossonero - Il Milan ha messo nel mirino Viktor Gyokeres, stella dello Sporting. L'attaccante svedese classe 1998 ha realizzato 36 gol in 39 presenze: Ibra fattore chiavesport.virgilio

Calciomercato / Lo vogliono tutti, può prenderlo Ibra: “Milan in pole!” / News - Zlatan Ibrahimovic sta iniziando a muoversi concretamente per diversi obiettivi di mercato per il Milan del prossimo futuro: le ultime news ...ilmilanista

Gyokeres Milan, lo svedese scala posizioni: rossoneri pronti al Colpaccio in attacco! ULTIME - Gyokeres Milan, lo svedese scala posizioni: rossoneri pronti al Colpaccio in attacco! ULTIME sulle mosse sul mercato Il calciomercato Milan continua la propria ricerca al nuovo centravanti che con ogn ...milannews24