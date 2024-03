’Codice rosso’ | dati allarmanti dagli esperti | Un uomo su tre ha commesso violenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) La violenza di genere: come affrontarla dal punto di vista giuridico, le procedure da seguire, quali leggi la configurano e come assistere chi la violenza la subisce ma anche chi la commette. Temi delicati quelli toccati venerdì nella sala congressi dell’Autorità portuale in occasione del convegno organizzato dalla Camera penale di Massa Carrara dal titolo ‘Codice rosso. Dietro le quinte’. "Per ogni vittima di violenza – ha evidenziato Alessandra Conforti, sostituto procuratore, nella sua panoramica sulle leggi più recenti che inquadrano questa fattispecie di reato – esistono situazioni che le leggi non possono considerare. Sono aspetti importanti non solo mediaticamente, ma anche nel quotidiano degli addetti ai lavori: molto spesso le donne non si rendono conto di essere vittime perché non accettano di subire violenza da chi pensano che le ami ed è molto difficile staccarle da ...