Code e traffico per l’apertura del nuovo negozio | l’attesa è finita | nel cuore di questa città

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 marzo 2024) È stata una delle inaugurazioni più attese della Galleria Alberto Sordi. In tanti hanno fatto la coda in attesa deldi uno dei negozi più rinomati. Bambini e adulti in fila in attesa di poter finalmente girare per le corsie dell’attività commerciale contrassegnata da un famoso marchio, in cerca di magia e sogni da realizzare. È stato inaugurato a Roma uno dei negozi di giocattoli più atteso da bambini e adulti – ilcorrieredellacitta.comMai piazza Colonna in pieno centro a Roma è stata così piena di gente in fila per poter accedere nei locali appena ristrutturati della Galleria.perdel secondo rivenditore di Hamleys in Italia è stata tanta. A pochi giorni dall’inaugurazione del punto vendita di Milano è toccato a Roma. I giocattoli inglesi più famosi sono arrivati nel centro della Capitale per rispondere ...