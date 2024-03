Classe e maneggevolezza ADX 300 e il ’cattivo’ Mamba Sym rivoluziona lo scooter

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Diciassette modelli sono uno spaccato che ben rappresenta le tante tipologie di prodotto che vanno a comporre il variegato unicum della famiglia SYM, all’interno della quale convivono in maniera sinergica sia i best seller, come Symphony, sia i nuovi nati, come ADX 125, ADX 300 e. SYM, dunque, si muove da top player sfruttando l’occasione di far vedere e far toccare con mano i tantissimi mezzi esposti. Le novità. ADX 125: primo nato della famiglia ADX, che incarna il tratto più audace del brand, è unodalla personalità completa, che vanta un’armoniosa combinazione di tecnica e stile capace di distinguerlo sia per la sofisticata eleganza sia per le prestazioni che sorprendono. Un connubio vincente per rispondere ad un mercato che richiede dinamismo e versatilità, senza dimenticare la sicurezza. ADX 300: crossover di ultima generazione, ...