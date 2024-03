Civitanovese alla riscossa | Padroni del nostro destino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Dopo 13 partite in testa, un passo falso è comprensibile. Ora, non buttiamoci giù, siamo artefici del". Stefano Spagna, bomber della, rasserena l’ambiente rossoblù dopo lo sconfitta interna contro il Castelfidardo (0-1, ndr), costata la perdita del primo posto in classifica. "Sicuramente – dice il centravanti sulla partita di domenica scorsa – non abbiamo approcciato la gara come le altre volte, ma non ne faccio un dramma. Poi, è chiaro che se perdi il primato, un po’ di malumore si crea, ma guardiamo avanti". In vetta c’è il Montefano, che nell’ultimo turno ha sconfitto la Maceratese ed ora vanta 48 punti. I viola saranno ricevuti dformazione di Sante Alfonsi, sotto di una lunghezza in graduatoria, il 14 aprile. "L’importante è non demoralizzarsi – aggiunge Spagna – e continuare sul ...