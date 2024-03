Civil War | la recensione | il coraggio di raccontare quel che fa più male

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 24 marzo 2024) Il film:War, 2024. Regia: Alex Garland. Genere: Drammatico, Azione. Cast: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Nick Offerman, Jesse Plemons. Durata: 109 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa, versione originale con sottotitoli. Trama: Un gruppo di giornalisti attraversa un’America devastata da una guerrae, dirigendosi verso Washington con l’obiettivo di intervistare il presidente prima che quest’ultimo si arrenda alle forze militari. Nell’ultima fatica cinematografica di Alex Garland, ci troviamo di fronte a un’opera che sfida ogni aspettativa, soprattutto per quanto riguardala che potrà essere la ricezione in patria.War è chiaramente un film provocatorio, in cui un futuro distopico diventa lo specchio delle ...