Cina | mercato gaming | ricavi in crescita del 15 | 12% a febbraio

(Di domenica 24 marzo 2024) Pechino, 24 mar – (Xinhua) – Ilcinese delha generato 24,88 miliardi di yuan (3,5 miliardi di dollari) dilo scorso mese, in aumento del 15,12% su base annua, come mostrato dai dati di un rapporto del settore. Il dato e’ aumentato del 2,17% rispetto a gennaio, secondo il rapporto pubblicato dall’agenzia di ricerca CNG. Idelle vendite effettivi delnazionale del mobilehanno raggiunto 18,26 miliardi di yuan, registrando un notevole aumento del 17,88% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha evidenziato il rapporto. Durante il periodo, i giochi sviluppati inhanno incassato 20,31 miliardi di yuan in, indicando un aumento del 12,87% su base annua, secondo il rapporto. (Xin) ...