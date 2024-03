Cina | “Kung Fu Panda 4” in cima al botteghino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) Pechino, 24 mar – (Xinhua) – Il film d’animazione “Fu4” ha conquistato la vetta della classifica giornaliera deldellacontinentale ieri, secondo i dati della China Movie Data Information Network. Come ultimo capitolo della popolare serie di animazione, “Fu4” ha generato un ricavo giornaliero di 47,33 milioni di yuan (circa 6,67 milioni di dollari). Il film action crime “The Pig, the Snake and the Pigeon” si e’ classificato al secondo posto con un guadagno giornaliero aldi 21,8 milioni di yuan. E’ stato seguito dal film di fantascienza hollywoodiano “Dune – Parte due”, che ha accumulato un ricavo aldi 14,87 milioni di yuan. Il ricavato deldi ieri ...