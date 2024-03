Cigarini e il futuro | «Rinnovo? Io la vedo in questo modo»

Myenergy, coach Cigarini: "Monopoli sfida bivio per la mia Myenergy. Vogliamo vincere” - L’allenatore della Myenergy Reggio Calabria, Federico Cigarini ha fatto il punto. Lunga analisi in Tv per il Coach neroarancio all’interno del format “Momenti neroarancio” in onda sulla Tv ufficiale ...reggiotoday

Myenergy Viola-Monopoli, Cigarini: “gara bivio per i Playoff. Vogliamo vincere” - Alla vigilia di Viola-Monopoli, coach Federico Cigarini ha fatto il punto sul momento dei neroarancio impegnati in postseason ...strettoweb