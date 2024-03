Ciclismo | per Pesenti e Bellato arrivo in parata nella Coppa Cei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Monte San Quirico (Lucca),24 marzo 2024 - Una nobile classica delgiovanile, la 73^Giuseppe Cei, primo aviatore toscano, ingegnere, nato a Cascina, che studiò a Lucca e poi si trasferì in Francia dove morì nel 1911, ha aperto la stagione degli allievi, con un confronto subito attraente e di prestigio tenuto conto del numero dei partecipanti (146) e della qualità. E’ questa la corsa della forte compagine lombarda dell’U.S. Biassono che dopo aver vinto nel 2023 con Achile Pozzi ha addirittura fatto l’en-plein quest’anno con unin parta e la vittoria di Simonedavanti al suo bravo compagno di squadra. Una gara dominata in quanto il tandem ha deciso di prendere l’iniziativa dopo appena 25 km per poi dar vita a una fuga spettacolare conclusa sul traguardo con poco più ...