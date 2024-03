Ciclismo Luca Covili sfiora la top ten alla Coppi e Bartali A Vignola si corre il Gran Premio Fioritura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)(foto) hato l’obiettivo di entrare nella top tenSettimana Internazionaleche si è conclusa ieri sul velodromo di Forli. Il 27enne portacolori della VF Group Bardiani giunto con il gruppo di testa ha cercato nella volata finale di entrare sul velodromo Servadei in buona posizione ma non è riuscito a superare Pesenti che era a pari tempo in classifica che è andato ad occupare la decima piazza per il miglior piazzamento. Comunque la prestazione diè stata certamente positiva e dovrebbe essere tra i selezionati per il prossimo Giro d’Italia. Il team modenese-reggiano si è classificato al secondo posto nella classifica a squadre a soli 10’’ d.W. T Lotto e primo delle professional e con Manuele Tarozzi si ...