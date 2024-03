Ciclismo | Giro di Catalogna | Pogacar trionfa con quattro vittorie di tappa

(Di domenica 24 marzo 2024) Tadejvince ildi, dominando anche la settima e ultimadell’evento, quella di Barcellona. Lo sloveno aveva già ottenuto il successo in tre tappe precedenti.vince l’ultima frazione davanti a Gordon e Martin, mentre nella classifica generale è seguito da Mikel Landa ed Egan Bernal. Ottava piazza finale per il migliore degli azzurri, Antonio Tiberi. SportFace.

Quarto successo in una settimana per lo sloveno che a Barcellona si impone allo sprint nella settima e ultima tappa - Quarto successo in una settimana per lo sloveno che a Barcellona si impone allo sprint nella settima e ultima tappa ...gazzetta

Giro di Catalogna, Pogacar non lascia neanche le briciole: sprint vincente a Barcellona. Tiberi in top10 - Poker di Tadej Pogacar al Giro di Catalogna. Gli mancava la vittoria allo sprint e lo sloveno, già netto vincitore di questa settimana catalana, si prende anche l'ultima frazione con partenza e arrivo ...oasport

Anche le vecchie glorie del Ciclismo allo start della Gran Fondo: che spettacolo a Riccione - La Gran Fondo Riccione chiude la prestigiosa settimana del Ciclismo riccionese che mercoledì e giovedì ha ospitato due tappe della Settimana internazionale Coppi e Bartali e ieri la Gravel e la Women ...altarimini