Chioggia | incendio in un' abitazione | tre morti

(Di domenica 24 marzo 2024) Tre persone della stessa famiglia hanno perso la vita a causa di unscoppiato la scorsa notte in un'a Sottomarina di, in provincia di Venezia. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni e il figlio della coppia di 27 anni. I tre, che dormivano al piano di sopra dell', sarebberoa causa del fumo, provocato dall'divampato invece al piano terra, per cause ancora da accertare. Sul luogo della tragedia sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco die di Cavarzere e l'autoscala di Mestre, mentre la casa è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini ed accertare le cause.