Chioggia | incendio e strage | una morte atroce | famiglia sterminata dal fumo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Tragedia a Sottomarina, frazione di, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo: unin una casa in cui hanno perso la vita tre persone. A morire padre, madre e figlio, tutti morti per l'intossicazione da. Secondo quanto si apprende il rogo è divampato in via Roma 1443, al piano terra dell'abitazione, non lontano alla chiesa di San Martino. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, il padre di 63 anni, Gisella Veronese, la madre di 58 anni e il figlio Davide, di 27 anni. Un altro figlio della coppia non era in casa ed è l'unico superstite della. L'allarme è stato dato da alcuni ragazzi che hanno visto il fuoco e le fiamme uscire dall'abitazione. I giovani hanno anche provato a salvare le persone, usando una scala, senza però riuscirci. I vigili del fuoco sono poi arrivati da ...