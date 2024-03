Chieri-Casalmaggiore oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver festeggiato il trionfo in Coppa CEV, tornano sul campo di casa per chiudere la stagione regolare del campionato italiano. Le piemontesi, saldamente al quinto posto, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per fare il pieno di entusiasmo in vista dei Playoff. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Pintus, che dopo aver rischiato la retrocessione, si è rilanciata nelle ultime giornate ed ora vuole provare a centrare i Playoff. Le lombarde sono none in classifica con 31 punti, a tre lunghezze dai 34 punti di Roma, Vallefoglia e Pinerolo, e un successo in tre o quattro set ...