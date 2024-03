Chiazza rossa e scarti delle miniere | il disastro ambientale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024)a Piscinas, spiaggia gioiello della Costa Verde, nel territorio di Arbus, nel sud ovest della Sardegna. Il rio Irvi, che sfocia in quello specchio di mare, sta portando con sé i residui della lavorazioneabbandonate ormai da 40 anni e mai bonificate. Il paesaggio di Piscinas è unico e famoso in tutto il mondo per le gigantesche dune di sabbia, alte fino a 100 metri. Le immagini sono impressionanti e preoccupanti: la gigantesca, con gliabbandonate ormai da decenni, ha cambiato completamente il colore dell'acqua del mare. "e cave non sono state mai bonificate: si è preferito imporre divieti di balneazione e mettere a rischio l'ecosistema ...