Chiara Ferragni e Fedez | litigio al compleanno della figlia | “Federico | basta”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024) Crisi profonda tra. Una frattura così ampia, quella generatasi tra loro, da lasciare poche speranze ai fan per un possibile ritorno alla normalità. Nell’arco di pochi giorni la coppia ha festeggiato i compleanni dei loro due figli. Il 19 marzo è stata l’ora di Leone, mentre il 23 sono state spente le candeline sulla tortapiccola Vittoria. In quest’occasione ci sarebbe stato un durotra marito e moglie.alla festa diDa mesi ormai non si fa che parlare dei Ferragnez. Dal caso Pandoro ai litigi, dall’abbandonocasa da parte dial gossip relativo a presunti tradimenti. Stando a quanto riportato dal CorriereSera, però, ci sarebbe un nuovo capitolo ...