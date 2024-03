Chiara Ferragni e Fedez litigano alla festa di Vittoria | interviene la madre | “Federico | basta”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) Non solo il gelo e le presunte diffide, trasarebbe in corso una vera e propria guerra. Che, in occasione delladi compleanno della loro secondogenita, pare sia sfociata in una vera e propria lite. A calmare gli animi ladi lui, stando a quanto riferito dai presentiai ferri corti Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, tra i due sarebbe anche scoppiata una lite. Il rapper si sarebbe allontanato furioso inseguito dche lo avrebbe invitato a calmarsi: “”, avrebbe detto Tatiana al figlio in preda ad una crisi di nervi. ...