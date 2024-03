Chi è Michelle Bertolini | la futura moglie di Ignazio Boschetto | ”Voglio passare il resto della mia vita con te”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024)è ladi, cantante de Il Volo; la coppia convolerà pa nozze, anche se non si ancora la data., ecco chi è la fidanzata diNata a Caracas, in Venezuela, il 15 giugno 1994è una tennista ma nel 2012 ha abbandonato la carriera in seguito a un infortunio. Successivamente, la ragazza ha proseguito la sua carriera da moe nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Tuttavia,è anche un’imprenditrice del settoreristorazione: la bellissima...